IV Congreso de Prevención de Violencia de Género, este fin de semana en el Centro Niemeyer

Cartel del Congreso - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebra este fin de semana el IV Congreso de Prevención de Violencia de Género en el Centro Niemeyer de Avilés, un encuentro que reunirá a especialistas del ámbito del periodismo, la investigación y la igualdad para reflexionar sobre las distintas manifestaciones de las agresiones machistas, analizar los nuevos desafíos que plantea su prevención y compartir experiencias y buenas prácticas.

El encuentro, organizado a través del Instituto Asturiano de la Mujer, se desarrollará bajo el lema 'Más conciencia, más prevención, más igualdad' y prestará especial atención a las formas de violencia que se ejercen a través de las tecnologías digitales y su impacto en las relaciones afectivas y sexuales, sobre todo, entre la población más joven.

La primera intervención, tras el acto inaugural de mañana sábado, correrá a cargo de la periodista y escritora Silvia Intxaurrondo, que hablará sobre periodismo y literatura como herramientas contra la violencia de género. A continuación, Lorena Fernández Álvarez, directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto, analizará la relación entre inteligencia artificial y machismo en la conferencia Los cuerpos invisibles que AI.

La programación de la tarde profundizará en la violencia sexual contra las mujeres en el entorno digital, con una ponencia de la investigadora Lydia Delicado Moratalla, de la Universidad de Alicante. También participará la periodista y sexóloga Mara Mariño, que ofrecerá la conferencia Del scroll al control, la violencia machista 2.0. La jornada concluirá con El Museo del patriarcado, una propuesta de Laura Viñuela y Patricia Pérez.

El domingo, el encuentro dedicará un espacio a las buenas prácticas desarrolladas en Asturias, con la participación del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el programa Coeducastur. Esta sesión permitirá compartir experiencias de prevención, atención y sensibilización frente a la violencia de género.

La periodista Graciela Atencio, directora del portal para visibilizar la violencia machista en España Feminicidio.net, abordará después los feminicidios vinculados a la prostitución como una manifestación invisibilizada de las agresiones machistas. Por su parte, la jurista Paqui Granados, asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena (Granada), y abogada de Juana Rivas, centrará su intervención en la violencia vicaria.