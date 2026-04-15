La izquierda tumba en la Junta General la alternativa del PP a la ley de vivienda del Gobierno asturiano

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, interviene en el Pleno de este miércoles en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La izquierda asturiana ha rechazado este miércoles en el Pleno de la Junta General la proposición de ley del PP sobre medidas urgentes en vivienda, suelo y tributos cedidos del Principado, presentada como alternativa al proyecto del Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón.

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha defendido la propuesta con una crítica frontal a la política del Gobierno asturiano, al que ha reprochado que el problema de la vivienda no se resuelve "con propaganda, ideología ni más burocracia".

"Desde la llegada de Adrián Barbón al Gobierno autonómico el precio medio de compra se ha encarecido un 50% y los impuestos un 44%. ¿Quién puede comprarse una vivienda ante estas condiciones?", ha preguntado.

La iniciativa del PP, en contraposición al texto elaborado por el Gobierno regional, se articula en dos grandes ejes. El primero busca aumentar la oferta de vivienda con ocho medidas: desde la creación de una bolsa digital de suelo protegido y un registro de contratos de alquiler, hasta la reconversión de edificios públicos vacíos o la autorización de uso residencial en suelos no residenciales. El segundo eje pretende hacer la vivienda más asequible, especialmente para jóvenes, familias y colectivos vulnerables, mediante incentivos fiscales, avales públicos y fórmulas como el alquiler con opción a compra.

Entre las medidas fiscales, Queipo ha destacado la rebaja de tipos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II. También ha destacado un tipo del 0% en la compra de vivienda habitual hasta 150.000 euros para jóvenes, familias con hijos o mujeres víctimas de violencia de género.

"La falta de ahorro previo no puede expulsar del acceso a la vivienda a quien sí tiene solvencia para afrontarla", ha dicho el líder del PP asturiano, poniendo como ejemplo que una pareja joven "se ahorraría unos 9.000 euros y podría financiar hasta el 100% de la vivienda".

Queipo ha concluido defendiendo que su propuesta "abre oportunidades donde hoy solo hay barreras" y ha reafirmado que "Asturias no necesita más ideología en materia de vivienda; necesita más vivienda", reivindicando una ley "útil, urgente y pensada para resolver un problema grave que las políticas de la izquierda no han sabido afrontar".

Así, la iniciativa del PP pretende "aumentar la oferta de vivienda" y abaratar el acceso, especialmente para jóvenes y familias, con medidas basadas en "seguridad jurídica, trámites claros" y colaboración con ayuntamientos y sector privado, "sin crear nuevos órganos ni chiringuitos".

El Partido Popular ha creado una página web expresa para poder conocer el contenido de la ley de Vivienda que promueve, a través de la dirección https://vivienda.pp-asturias.com/, que incluye un simulador del ahorro fiscal que tendrían los asturianos de llevarse a cabo las medidas propuestas.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha anunciado su voto favorable a la propuesta 'popular', que ha calificado de "más realista que el modelo estatalista e intervencionista del Ejecutivo autonómico", defendiendo la liberalización del suelo y la rebaja fiscal como soluciones "frente al fracaso del socialismo en materia de vivienda".

El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha apuntado que "para hacer frente al problema de vivienda lo que hacen falta son medidas concretas y que no es necesario, per se, una ley". No obstante, ha dicho que, a diferencia del proyecto de ley que presenta el Gobierno, "en este caso, al menos, las medidas que plantea la Ley del Partido Popular, sí creemos que van en la buena dirección".

RECHAZO DE LA IZQUIERDA

La izquierda asturiana ha rechazado en bloque la proposición de ley del PP al considerar que su eje central beneficia a la propiedad y a los grandes tenedores por encima de la protección del derecho a la vivienda.

Desde el Grupo Socialista, José Ramón García, ha reprochado al PP su obsesión por "menos impuestos" y medidas ya incluidas en el proyecto gubernamental o el plan estatal, como el registro de fianzas o avales, y ha acusado a la derecha de proponer subir el módulo de vivienda protegida un 30%, haciendo "la vivienda protegida tan inaccesible como la libre".

El portavoz de Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida, Xabel Vegas, ha agradecido al PP su enmienda a la totalidad con un texto alternativo, "a diferencia de Vox, que es el no por el no", lo que permite "contrastar en esta Cámara distintos modelos de política de vivienda".

Vegas ha enmarcado el debate como el "choque entre dos modelos de sociedad": el del Gobierno, que entiende la vivienda como un "derecho subjetivo", frente al del PP, que la concibe "exclusivamente como un bien de mercado, un activo financiero y el tablero perfecto para la especulación". "Su modelo no busca ciudadanos protegidos, busca consumidores endeudados", ha aseverado.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha descartado apoyar una "ley basada en el rentismo y el neoliberalismo". "El problema de la vivienda no se soluciona con propaganda ni con ideología vacía", ha señalado, añadiendo que "la ideología es imprescindible" y ha reprochado al PP mantener "una apuesta por el rentismo y la especulación", considerándolo "su principal problema". "Su gestión sin ideología, en vivienda, sanidad, educación y en la vida en general, no sé si da más risa o pereza", ha dicho.