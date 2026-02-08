Izquierda Unida organiza una charla sobre la recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla

Cartel de la charla. - IU GIJÓN

GIJÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida organiza una charla sobre el proceso de recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla, el mayor de los casi 200 habilitados en Gijón durante la Guerra Civil, con capacidad para unas 1.200 personas.

El acto, en colaboración con CCOO de Gijón y la Fundación Juan Muñiz Zapico, se celebrará el martes 10 de febrero a las 19.00 horas en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, con entrada libre hasta completar aforo.

La conferencia correrá a cargo de Alejandro Farpón, coordinador y concejal de IU Gijón; Maithe García, secretaria de Política Social y Cultural de Comisiones Obreras; y Toño Huerta, director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, geógrafo y responsable del estudio sobre la recuperación de los refugios antiaéreos en la ciudad.

Desde Izquierda Unida subrayan que los trabajos de recuperación del refugio de Cimavilla deben "anteponer la memoria democrática y la labor pedagógica y educativa a un mero producto turístico descontextualizado".