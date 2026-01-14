El jefe de la Brigada de Salvamento Minero dice que Cerredo tenía el equipamiento propio de una mina de montaña

Iván Rodríguez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Brigada de Salvamento Minero, Iván Rodríguez, ha dicho este miércoles que lo que vio en la galería de Cerredo (Degaña) donde se produjo en marzo de 2025 un accidente mortal fue la equipación propia de una mina de montaña. "Nosotros lo que vimos fue una mina en condiciones normales", ha relatado.

Según ha explicado en la comisión de la Junta General que investiga el accidente, esa fue la impresión que se llevaron ya el mismo día del accidente, en el tramo que lleva desde la entrada hasta el lugar del siniestro, de uno 800 metros.

Fue el 31 de marzo de 2025 cuando se produjo el accidente, fruto de una explosión de grisú, falleciendo cinco mineros leoneses y resultando otros heridos. La compañía que gestionaba la explotación, Blue Solving, no tenía permiso para extraer carbón.

Iván Rodríguez se ha mostrado cauto en sus declaraciones en la comisión parlamentaria, al igual que sus compañeros brigadistas. Lo ha achacado a que el asunto está siendo objeto de investigación y que se ha declarado secreto de sumario.

"Hay información que está bajo secreto de sumario, información que por razones obvias no podemos comentar, y luego hay otra información que realmente no sabemos si podemos dar o no; y es por eso por lo que muchos o algunos de mis compañeros han optado por ser lo más prudentes posibles en sus declaraciones para no tener ningún tipo de implicación", ha precisado antes de someterse a las preguntas de los diputados.

Rodríguez asistió el primer día con el primer grupo de brigadistas al lugar del accidente, tras ser llamados ese 31 de marzo por el 112 Asturias. Llegaron en helicóptero y, según ha explicado, lo primero que hizo fue buscar y contactar con el director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, para que les explicase la situación y poder organizar el trabajo de rescate.

Un grupo de brigadistas entraron ya en la explotación mientras que Rodríguez quedaba inicialmente fuera participando en las labores de organización de los trabajos junto a otros efectivos de rescate.

El último rescate, ha relatado, se produjo a las 12.30 horas. En ese momento llegaron actuarios de Minas y más brigadistas. Tras una pequeña reunión entraron acompañando a los actuarios para que pudieran hacer una primera evaluación de lo ocurrido. Todo ello tras comprobar que la atmósfera era ya respirable. Salieron de allí a las 15.00 horas.

Rodríguez ha indicado que no participó en otra visita con investigadores realizada días después, el 8 de abril, dado que se encontraba en Perú en un congreso de seguridad.

El jefe de la Brigada de Salvamento Minero tiene experiencia ya en el sector, dado que comenzó su trayectoria profesional eh la empresa pública Hunosa, pasando por diferentes categorías profesionales hasta ejercer como ingeniero técnico.

"Con el material que había y las condiciones en las que estaba la mina, no se puede diferencia, con el tiempo que estuvimos realizando el rescate, si estaba en explotación o en desmantelamiento, porque los materiales y los utensilios que hacen falta para ambas operaciones son prácticamente similares", ha precisado.