Joaquín Pajarón, Bras Rodrigo y Dani Parrondo actuarán el 11 de septiembre en el 'Día de Corvera'

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CORVERA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El humorista Joaquín Pajarón, el gaitero Bras Rodrigo y el cantante Dani Parrondo integran la programación musical del próximo viernes 11 de septiembre con motivo del 'Día de Corvera', primera jornada de las Fiestas de Corvera y festivo local en el concejo. La cita reunirá en el escenario del prao de la fiesta propuestas de humor, música tradicional y verbena.

La programación arrancará a las 22.15 horas con un espectáculo protagonizado por el humorista Joaquín Pajarón y el gaitero Bras Rodrigo, que se prolongará hasta las 23.45 horas. Esta cita supondrá la tercera ocasión en la que Joaquín Pajarón actúe en el concejo con su formato de monólogo e improvisación centrado en la vida cotidiana asturiana. Por su parte, Bras Rodrigo, referente de la música celta contemporánea con trayectoria internacional, regresará a su concejo natal para ofrecer su repertorio.

La jornada festiva concluirá con el espectáculo de Dani Parrondo, que cuenta con su propio proyecto tras más de una década como voz emblemática de Tekila.