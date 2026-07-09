Jonás Fernández, el eurodiputado español más influyente en política económica, según el MEP Influence Index 2026

Archivo - El eurodiputado asturiano socialista, Jonás Fernández, en el Parlamento europeo. - PSOE - Archivo

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado asturiano Jonás Fernández ha sido reconocido como el eurodiputado español más influyente en política económica en el Parlamento Europeo, según el informe 'MEP Influence Index 2026', elaborado por la firma EU Matrix.

El estudio evalúa la capacidad de influencia de los 720 miembros de la Eurocámara tanto a nivel global como en 19 áreas de actuación, entre ellas la política económica, a partir de indicadores como las responsabilidades institucionales, el liderazgo de expedientes legislativos, la participación en comisiones parlamentarias, la interlocución con sectores afectados y la capacidad para articular mayorías en votaciones.

En este ámbito, Fernández encabeza la clasificación española, lo que, según el informe, refleja su peso en una de las áreas con mayor impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el futuro de la economía europea.

El eurodiputado desarrolla buena parte de su labor en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), una de las más relevantes del Parlamento Europeo, donde ejerce además como coordinador del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). Esta responsabilidad le sitúa entre los principales negociadores de su grupo en materias como la regulación financiera, la unión de los mercados de capitales, la estabilidad económica, la fiscalidad o el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria.

El índice de EU Matrix se basa en el análisis de decenas de miles de datos relativos a la actividad parlamentaria desde el inicio de la actual legislatura europea y combina variables de liderazgo institucional, trabajo legislativo, interacción con agentes económicos y capacidad de influencia en las decisiones del Parlamento. Sus autores destacan que el objetivo del informe es medir la influencia real de los eurodiputados en la elaboración de las políticas de la Unión Europea.