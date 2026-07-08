Jorge Fernández Sangrador, nuevo párroco de San Isidoro el Real tras el fallecimiento de José Luis Alonso Tuñón

Iglesia de San Isidoro el Real de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha nombrado a Jorge Juan Fernández Sangrador como nuevo párroco de la iglesia de San Isidoro el Real, en sustitución de José Luis Alonso Tuñón, fallecido el pasado mes de junio, dentro de la renovación de destinos pastorales en la diócesis asturiana.

Este nombramiento se enmarca en la reorganización de la Vicaría de Oviedo-Centro, dentro del Arciprestazgo de Oviedo, y forma parte de un conjunto de designaciones dadas a conocer este miércoles por el Arzobispado.

Entre los cambios en esta misma zona, Vicente Pañeda Requejo ha sido designado vicario parroquial en la unidad pastoral de San Antonio de Padua y San Melchor de Quirós; Juan Luis Monzón Viera será párroco en la unidad pastoral de Caces; Artemio Grande Bermejo, diácono permanente adscrito en Caces; Constantino Bada Prendes, vicario parroquial en San Juan el Real; y Gabino Cienfuegos Prada, diácono permanente adscrito en esta misma unidad pastoral y en tanatorios.

En el Cabildo Catedral, Juan Ignacio García Iglesias ha sido nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana. La entrega de los nombramientos tendrá lugar el próximo mes de septiembre y serán efectivos a partir de la correspondiente toma de posesión.

En el Arciprestazgo de Siero, Juan Felipe Restrepo Díaz será párroco de Bimenes en la unidad pastoral de Nava-Bimenes, mientras que en el Arciprestazgo de El Caudal, Juan Bautista González Crespo ha sido designado vicario parroquial en Mieres y Adrián Menéndez Conde, diácono permanente adscrito a Riaño y La Felguera.

En la Vicaría de Gijón-Oriente, Antonio Nistal Hernández será párroco en la unidad pastoral de Roces y administrador parroquial de Granda; Fernando Velado González, párroco de Caldones y Lavandera; Serrano Arturo Calvo Aladro, párroco de Tremañes; Segundo Fernández Arias, administrador parroquial de San Esteban del Mar; Eduardo Zulaiba Cordero, párroco de El Cerillero; y Enmanuel González Ortiz, párroco en la unidad pastoral de La Asunción-San Juan XXIII.

Asimismo, en el Arciprestazgo de Villaviciosa, Miguel Ángel Bueno Sierra será párroco en La Marina y Edgar Perales Barboza vicario parroquial en Colunga-Lastres y administrador parroquial de Camoca y Valdebárcena. En Llanes, Pelayo Díaz Avello ha sido designado diácono transitorio adscrito en Ribadesella.

En el Arciprestazgo de Covadonga, Alfonso López García será párroco en Infiesto; Rafael García Fernández, vicario parroquial en esta misma unidad; Daniel Rojo Fernández, vicario parroquial en Cabrales; y Modesto Mateo Aristy, vicario parroquial en Cangas de Onís.

Por su parte, en la Vicaría de Avilés-Occidente, Sergio Martínez Mendaro será párroco en Trasona; Jorge Luis Fernández Cuesta, vicario parroquial en Santo Tomás de Sabugo; José María García Castro, párroco en Guimarán; David Álvarez Rodríguez, párroco en Las Vegas; y Andrés Fernández Díaz, párroco en Piedras Blancas.

En el Arciprestazgo de Villaoril, Manuel García Velasco ha sido nombrado párroco en Luarca; Alfonso López Menéndez, párroco en Navia; Jonathan Solano Monge, párroco en Coaña-Villayón; Luis Holguín Millán, vicario parroquial en Grandas de Salime y Pesoz-Los Oscos; y José Alejandro Soler Castellblanch, párroco en Tapia.

Finalmente, en el Arciprestazgo de El Acebo, John Ángel Terán Quintero será párroco en Tineo; Geoffrey Bravo Zarpán, vicario parroquial en la misma unidad; Yesid Montoya Aguirre, diácono transitorio en Tineo; y Ángel María Vilaboa Pérez, párroco de Santa María Magdalena y otras parroquias en la unidad pastoral de Cangas del Narcea.