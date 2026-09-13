Jorge Vargas gana el concurso de escanciadores de AgroSiero 2026 - SIERO
OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, ha participado este domingo en la entrega de premios del concurso de escanciadores de AgroSiero 2026, celebrado en la Plaza de Abastos de Pola de Siero.
La prueba ha reunido a más de una veintena de participantes y tuvo como vencedor a Jorge Vargas, que se alzó con el primer puesto del concurso.
Wilkin Akiles obtuvo la segunda posición y Salvador Ondó completó el podio en tercer lugar.