Una jornada de Femetal sobre mujer e industria advierte de la escasa presencia femenina en profesiones técnicas

Cartel de la Jornada 'Mujer e Industria: referentes que inspiran el futuro del sector', organizada por Femetal, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Jornada 'Mujer e Industria: referentes que inspiran el futuro del sector', organizada por Femetal, con motivo de su 50 aniversario, en la colegiata de San Juan Bautista, en Gijón, ha advertido este miércoles de la escasa presencia femenina en profesiones técnicas en la industria.

En este sentido, la vicepresidenta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), María Helena Antolín, ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Jornada, que cada vez hay más mujeres, si bien ha recalcado que todavía cuesta atraer al talento femenino.

En el caso de la automoción, sector al que ella pertenece, ha asegurado que se precisa de todos los perfiles, por lo que tienen cabida también otros que no son de ingenierías o trabajos técnicos.

Por su parte, el viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha incidido en que, en el ámbito formativo, en las ramas industriales, la presencia femenina es "bajísima", al igual que pasa en las empresas. Para él, exponer referentes femeninos en la industria es positivo y ayuda a despertar vocaciones técnicas en las jóvenes.

La secretaria general de Femetal, María Pérez, ha resaltado que, desde Femetal, se trabaja desde hace una década en tratar de atraer a las mujeres a sectores industriales, donde aún están "infrarrepresentadas".

Como dato, ha apuntado que, de cada 100 trabajos, 85 están ocupados por hombres. "Todavía tenemos un camino por recorrer", ha asegurado Pérez. Según ella, faltan mujeres en todos los perfiles y en todos los ámbitos de la industria.

Ha reconocido, eso sí, que la situación ha ido cambiando, pero "muy poco a poco", lo que ha achacado a una cuestión multifactorial. Ha lamentado, también, en los países occidentales es "bastante frecuente" que haya una baja presencia femenina en trabajos industriales. Ha apuntado, unido a ello, que Femetal lleva a cabo actividades de divulgación, como es la visita a institutos para dar a conocer referentes femeninos en el sector.

Por parte del Ayuntamiento de Gijón, la directora general del Empleo, Carla Álvarez, ha explicado que realizan sesiones de orientación laboral en colegios e institutos para que los jóvenes conozcan las opciones que tienen en el mercado laboral y puedan elegir libremente sus estudios y encontrar su vocación.

También apoyan proyectos como el que impulsa la Federación Asturiana de Empresarios, que desarrolla acciones en centros educativos a través de la participación de referentes femeninos. Además, aplican discriminación positivo en formaciones técnicas, de forma que haya una equidad al 50 por ciento entre mujeres y hombres. Otra acción consiste en la reserva de plazas para mujeres en profesiones donde está infrarrepresentada.

Para ella, el problema es incidir en los estudios que puedan cursar, cuando lo que cree que se debería hacer es pensar en todos los años en los que se va a desarrollar una determinada profesión. "Lo más importante es ir a trabajar todos los días con ganas en una profesión que te guste", ha aconsejado.

Por su lado, Patricia Gómez, ingeniera de procesos en las baterías de Cok de ArcelorMittal, ha remarcado que se necesita talento en la industria y ha añadido que este "no tiene género".

TALENTO FEMENINO

En el caso de ArcelorMittal, ha indicado que precisan mujeres de cualquier tipo de ingeniería, ya que en otras áreas como Recursos Humanos o Compras ya están cubiertas por mujeres. En Baterías de Cok, por ejemplo, hay 122 hombres y solo dos mujeres. Por eso, ha aconsejado a las jóvenes que "no se pongan límites", ya que no se trata, a su juicio, de capacidad, sino de una percepción que hay sobre la industria. Para ella, la clave es tener referentes mujeres en estos sectores y dejar de un lado el "síndrome del impostor".

"Somos las primeras que nos ponemos esos límites y tenemos que acabar con eso", ha defendido. Ha indicado, ligado a ello, que cuando va a los institutos a difundir este mensaje, las chicas no tienen referencias de para qué sirven las asignaturas más técnicas o qué profesiones pueden desarrollar. De ahí la importancia de ir a los institutos y que vean que hay mujeres desarrollando esas profesiones.

Gómez, sobre el anuncio de mantenimiento de los dos hornos altos, ha destacado que dará vida al resto de las instalaciones de la multinacional en Asturias. Se precisa, eso sí, garantizar una "gran fiabilidad" de estas de cara a mantener producción en los próximos cuatro años.