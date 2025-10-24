Unas jornadas audiovisuales promoverán la sostenibilidad social, medioambiental y económica del sector en Asturias

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte (izqda.) y el representante de Asturias Paraíso Natural Film Commission, Javier Bouzas, durante la presentación de unas jornadas audiovisuales. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agenda 2030, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha organizado las Jornadas del Sector Audiovisual Asturiano, en colaboración con Asturias Paraíso Natural Film Commision y el Festival Internacional de Cine de Gijón, con el fin de promover la sostenibilidad social, medioambiental y económica del sector.

El evento, que tendrá lugar en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, y en el Centro de Imagen y Sonido (Cislan) los próximos días 27 y 28, busca impulsar la adaptación del sector audiovisual asturiano a los criterios de sostenibilidad y abordar de forma integral y avanzada los desafíos que plantea la Agenda 2030, según una nota de prensa del Principado.

Para ello, el programa incluirá ponencias, mesas redondas y talleres prácticos que contarán con la presencia de expertos para analizar la situación actual de estas actividades y compartir buenas prácticas.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha destacado este viernes, durante la presentación de la jornada, que "la industria cinematográfica es, sin duda, un motor cultural y económico importantísimo para Asturias y, como otros sectores, enfrenta un desafío urgentísimo: reducir los impactos ambientales negativos".

Según Ponte, este proceso requiere aplicar soluciones innovadoras para transformar el sector en un ejemplo de sostenibilidad, a lo que ha asegurado que Asturias está encaminándose en esa dirección.

Ha apuntado, también, que los cambios necesarios pasan por minimizar la contaminación ambiental, acústica y lumínica, la selección de proveedores locales con criterios circulares, la promoción del empleo local y del trabajo decente y el uso de transportes de bajas emisiones.

"Con esos criterios conseguiremos que nuestra industria cinematográfica sea más resiliente, que contribuya a la sostenibilidad económica y que tenga un impacto positivo en nuestra comunidad", ha señalado.

Durante la presentación de las jornadas, que llevarán el lema de 'Hacia un futuro sostenible', ha participado Javier Bouzas, representante de Asturias Paraíso Natural Film Commission, quien ha recordado que el organismo nació con un decálogo de buenas prácticas en lo medioambiental y sostenible, para lo que ha encontrado en la Dirección General de Agenda 2030 unos "aliados naturales y muy fieles".

En su opinión, estas jornadas suponen "un salto importante" al abordar también la inclusión y la accesibilidad dentro del mundo audiovisual, con espacios de reflexión y formación sobre cómo hacer un cine más sostenible y accesible desde el propio guion hasta la distribución.