Las Jornadas Gastronómicas de la Llámpara regresan a Villaviciosa del 15 al 24 de mayo

Alejandro Vega , Reyes Ugalde; Miguel Naredo, Fundación Caja Rural de Gijón, Toño Migoya. Pepe Pardo, presidente de la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, y los miembros de la Junta Directiva, Begoña Céspedes y Margarita Fernández, y Julián Caicoya. - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes ha presentado este viernes el programa de las XXXVIII Jornadas Gastronómicas de la Llámpara de Quintes y Quintueles y la XX edición de la Bienal 'Llámpares de Oro', que se celebrarán del 15 al 24 de mayo de 2026 y volverán a convertir ambas parroquias en un referente gastronómico y cultural del concejo de Villaviciosa.

Las jornadas arrancarán el viernes 15 de mayo con la participación de varios establecimientos hosteleros de Quintes y Quintueles, que ofrecerán propuestas gastronómicas en torno a la llámpara, producto emblemático de Les Mariñes. Entre los restaurantes participantes figuran Castañón y Casa Kilo, en Quintes, y The Green - Hotel Artiem, Desi-Pochi, Lola Melón y Parrilla Isidro, en Quintueles.

El programa incluirá además actividades culturales, infantiles y gastronómicas. La inauguración contará con la representación de "Sainetes asturianos" a cargo de Teatro Carbayín.

El sábado 16 se celebrará el pregón y la entrega del galardón de la Bienal, mientras que el resto de la programación incorpora un concurso infantil de pintura, una masterclass de cocina, proyecciones cinematográficas y la entrega del concurso de cuentos 'Félix Pardo'.