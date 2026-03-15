Jornadas Gastronómicas de la Tortilla en Siero: Consulta las fechas y bares participantes con pinchos a 3 euros

Presentación de las jornadas gastronómicas de la tortilla en Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades del municipio asturiano de Siero celebrarán los días 20, 21 y 22 de marzo las jornadas gastronómicas de la tortilla 2026, en la que participarán 24 establecimientos que ofrecerán pinchos de tortilla a tres euros.

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, ha destacado que las jornadas se celebrarán de manera simultánea en La Pola de Siero, Lugones y El Berrón, con 18, 4 y 2 participantes respectivamente.

Quienes participen en las jornadas podrán votar por la mejor tortilla y entrar en el sorteo de cestas con productos asturianos.