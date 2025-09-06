José Ramón Enguita Álvarez, Premio Trayectoria Ejemplar del PP de Gijón

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Ramón Enguita Álvarez, exdirector del Hospital de Cabueñes y exconcejal del Ayuntamiento de Gijón, ha sido galardonado este sábado con el Premio Trayectoria Ejemplar del Partido Popular gijónes, un reconocimiento que recupera el partido después de once años sin entregarse.

El premio le fue otorgado durante una reunión conjunta de Nuevas Generaciones y la Asociación de Mayores del PP local, presidida por Andrés Ruiz, presidente del partido en Gijón. La presidenta de la Asociación de Mayores, Ana María de la Mota, fue la encargada de anunciar al premiado.

Ruiz ha destacado que "recuperar el premio es volver a honrar a las personas que con su trabajo, su esfuerzo y su ejemplo han ayudado a construir un Gijón mejor". Asimismo, ha valorado la trayectoria de Enguita como un "ejemplo de cómo un destacado profesional ha dedicado parte de su tiempo al servicio público, compatibilizando su labor con su familia y defendiendo sus ideas y a los gijoneses en años clave para la democracia en España".

José Ramón Enguita Álvarez nació en Venta de Baños (Palencia) en 1934 y se trasladó a Gijón siendo niño. Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, fue especialista en Análisis Clínicos y Hematología. Desarrolló gran parte de su carrera en el Hospital de Cabueñes, donde también fue director entre 1981 y 1983. Además, fue concejal del Ayuntamiento de Gijón durante seis años y volvió a apoyar al PP en las elecciones municipales de 2023, cuarenta años después de su primera candidatura.

El Premio Trayectoria Ejemplar del PP de Gijón, que se recupera en 2025, ha sido otorgado en años anteriores a personalidades destacadas como el párroco José Manuel del Valle (2007), el exministro Aurelio Menéndez (2011) o el actor Arturo Fernández (2014).