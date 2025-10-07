Josep Oliu, convencido de que el proyecto de Banco Sabadell contará con la plena confianza de los accionistas

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell y de la Fundación Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado este martes en Oviedo que tiene "plena confianza en que los accionistas de la entidad darán continuidad al proyecto" de a entidad.

Así lo ha indicado durante su discurso en la entrega de un premio en Oviedo. El evento se celebra justo tres días antes de que finalice el intento de OPA de BBVA y, en este sentido, Oliu ha asegurado que "una de las prioridades de Banco Sabadell ha sido velar por la transparencia en la información facilitada a los accionistas durante todo el proceso".

Paralelamente, Oliu ha hecho hincapié en que "la aspiración de que haya grandes bancos europeos que financien las grandes infraestructuras y corporaciones internacionales, no puede ir en contra de seguir atendiendo de forma adecuada las necesidades de financiación de nuestras economías regionales, de las pymes y del ciudadano de a pie".

Asimismo, el presidente de la entidad ha hecho referencia al establecimiento de alianzas estratégicas "con partners europeos de primer nivel como Zurich en seguros o Amundi en gestión de activos para aprovechar al máximo las economías de escala en aquellos negocios donde tiene sentido".

El presidente de Banco Sabadell ha continuado su discurso señalando que la entidad "es un actor clave en el sector bancario español, porque es un pilar estratégico para la financiación de las empresas en España". Según ha dicho, su proximidad al cliente y su profundo conocimiento del territorio "son la base de su competitividad y buen servicio".

"NO VALE LA PENA"

Oliu ha detallado que "ante la avalancha de publicidad y los cantos de sirena, algunos podrían tener dudas sobre si aceptar la oferta, o bien quedarse en este banco, con su identidad y su alma".

En esta línea, Oliu ha subrayado que "no es una buena oferta para la sociedad, ni para Asturias, ni para Cataluña ni para España". "Lo mejor que pueden hacer es no hacer nada, porque esta oferta no vale la pena. Estoy seguro de que las credenciales del banco serán suficientes para que los accionistas den confianza al equipo gestor y a su Consejo para seguir empujando hacia el futuro", ha afirmado, tras señalar que Banco Sabadell "tiene un proyecto de futuro claro y sólido, con un equipo humano que ha demostrado sobradamente su capacidad de superar todos los objetivos que se le presentan, para seguir generando valor y prosperidad en los distintos territorios en los que opera nuestra entidad".

PREMIO

Josep Oliu Oliu ha entregado este martes el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica al catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Jan Stuhler, quien ha sido premiado por sus investigaciones empíricas en los campos de la economía laboral y la economía pública, con un enfoque particular en la movilidad intergeneracional.

El jurado de esta edición del galardón que preside Teresa Garcia-Milà ha destacado el trabajo de Stuhler, que "ofrece un análisis detallado de los mecanismos a través de los cuales se transmite la desigualdad a lo largo de varias generaciones, subrayando el papel fundamental de la educación, el entorno familiar y la estructura del mercado laboral". Además, resalta su estudio en profundidad de "la integración de las personas migrantes en el mercado de trabajo y las implicaciones económicas derivadas de los cambios demográficos."