Jové (Vox) califica de "aberración" la ley LGTBI que el Gobierno asturiano quiere aprobar

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional de Vox Javier Jové ha cargado este lunes contra el Anteproyecto de Ley del Principado para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y sus familias, que ha salido a información pública este lunes; y ha acusado al Ejecutivo autonómico de una "incontinencia legislativa" que, a su juicio, conduce a "aberraciones como esta ley LGTBI". Sostiene que la iniciativa pretende imponer planteamientos ideológicos que chocan con el conocimiento científico.

Jové ha afirmado que la norma supone que "la irracionalidad y el delirio de la autodeterminación de género pasarán a ser ley en Asturias". Según Jové, "quieren cambiar la ciencia y la biología por ley, como si eso fuera posible" y ha advertido que esto afectará al ámbito educativo ya que "los profesores de biología asturianos lo van a tener difícil a la hora de explicar el sistema reproductivo humano y las normas básicas de la genética". "El humano es sexualmente binario por mucho que haya a quien eso no le agrade", ha añadido.

El parlamentario de Vox también ha alertado sobre las consecuencias de la norma en menores. "Lamentablemente este tipo de leyes tienen sus víctimas, chavales confundidos a una edad temprana, hipersexualizados, a los que les arrebatan su infancia, muchos de los cuales acabarán como juguetes rotos de este experimento social de letales consecuencias", ha señalado.

INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL LGTBI

El diputado ha denunciado que la ley "otorga privilegios a unos pocos a costa de todos" y ha criticado el aumento del presupuesto de la Dirección General LGTBI, que ha pasado de 90.000 euros a 3,4 millones en tres años, lo que supone un incremento del 3.777%.

Según Jové, este dinero "se está repartiendo entre asociaciones afines que lo destinan a descensos en canoa, cursos de yoga en la playa, raquetas de nieve, condones, lubricantes, batucadas y demás historietas", mientras los asturianos afrontan dificultades económicas, problemas de vivienda y recortes en partidas para niños con autismo severo.

"Es un auténtico escándalo", ha concluido, calificando de "desquiciada" a la izquierda asturiana por priorizar causas que, según él, "no responden al interés general ni al bien común".