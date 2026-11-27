Cierre de campaña de Frente Ampliu - FRENTE AMPLIU

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha terminado la campaña pidiendo el voto para su formación como la única vía para frenar a Vox y "obligar a Pedro Sánchez a hacer políticas de izquierdas".

Ponte ha participado en el acto de cierre de campaña de Frente Ampliu por Asturies, que ha tenido lugar en los Almacenes Kuivi de Oviedo con la presencia de todos los miembros de la candidatura.

El evento ha combinado la vertiente política con la cultural, destacando el momento en el que el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Juan Ponte -músico de formación y vocación-, ha subido al escenario para interpretar dos canciones junto a Alfredo González y Silvia Quesada, a los que se ha sumado al pandero la número cuatro de la lista, Candela Guerrero.

Ante una recta final decisiva, Juan Ponte ha destacado la ilusión de la candidatura y ha afirmado: "Lo que tenemos claro es que el voto para el Frente Amplio es un voto que vale doble".

A su juicio, este respaldo "permite frenar a la extrema derecha, a la involución democrática en nuestro país, a quienes quieren laminar derechos sociales, laborales y civiles", mientras que, al mismo tiempo, "obliga a Pedro Sánchez a que haga lo que tiene que hacer, políticas de izquierdas que mejoren la vida de la gente, de las vecinas y de los vecinos".

Ponte ha hecho un llamamiento directo al electorado progresista y ha advertido sobre los riesgos del voto masivo a las siglas socialistas: "Consideramos que sería un grave error concentrar el voto progresista en el PSOE porque eso implica regalarle un escaño a Vox, al partido de Figaredo; por tanto pedimos para este domingo un voto como una casa para el Frente Amplio".

Respecto a la disputa directa con la extrema derecha por el último escaño, el candidato ha mostrado plena serenidad: "El pueblo soberano decidirá, al final esto se llama democracia y precisamente por eso combatimos a aquellos que la quieren laminar desde dentro, que la quieren fundir, así que la gente decidirá; mucha tranquilidad, mucho orgullo, creemos que hemos hecho una campaña muy buena, muy positiva".