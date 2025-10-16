Jucil alerta de la falta de medios de la Guardia Civil en Asturias, incluidos cuarteles "lamentables"

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha hecho públicas este jueves sus demandas para Asturias de cara al inicio de la campaña electoral para el Consejo de la Guardia Civil, donde las asociaciones pueden exigir más medios. La asociación alerta de que en el Principado hay cuarteles "lamentables", flotas "desfasadas" y bajas del 15 por ciento que lastran la operatividad del Cuerpo.

Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de Jucil en Asturias.

El delegado provincial de Jucil en Asturias, Roberto Estrada, ha dicho que actualmente la plantilla no alcanza el catálogo de cobertura deseable para atender las misiones encomendadas, afectando sobre todo a la prevención de la seguridad ciudadana.

A esa circunstancia, ha comentado, se sum aun alto índice de bajas, con una variación mensual que alcanza picos del 15 por ciento del total de efectivos de la Zona de Asturias.

Como representantes de Jucil, piden a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior que tengan en cuenta sus reivindicaciones, cuyo fin es reforzar a los guardias civiles de Asturias "para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen".

Indica también que a la "grave situación" de personal se suman importantes deficiencias en los medios materiales y en las infraestructuras de la Comandancia, y señala que "es urgente una renovación de la flota de vehículos, muchos de los cuales están desfasados por el alto número de kilómetros o por su imagen, y que lastran la operatividad".

Del mismo modo, considera que el material individual adjudicado es "insuficiente u obsoleto", lo que menoscabaría la imagen de la Institución en comparación con otros cuerpos policiales.

"El estado de los acuartelamientos es lamentable; nos encontramos con casos críticos, como las condiciones en Avilés (Bustiello), o el retraso tras retraso en la construcción del nuevo cuartel de Mieres, situaciones que demuestran la falta de inversión y compromiso con las necesidades básicas de la Guardia Civil en Asturias", ha dicho Estrada.

Además de la reivindicación de la equiparación salarial con policías autonómicas, Jucil reclama también un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas.

"El principio de autoridad está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como Jucil, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional", ha sentenciado Estrada.