La juez envía a prisión a los dos detenidos por la muerte de una mujer en Eugenio Tamayo (Oviedo)

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del juzgado número 4 de instrucción de Oviedo, acaba de dictar, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, sendos autos de prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos detenidos en relación con la muerte violenta de una mujer en Oviedo.

Fue este domingo cuando los bomberos acudieron a un incendio en un piso de la calle Eugenio Tamayo. Allí se encontraron con un cadáver en el interior.

De la investigación se ocupó la Policía Nacional, que finalmente detuvo a dos personas en el marco de la investigación por la muerte de la mujer.