El juez envía a prisión a una pareja detenida por dar una paliza y robar a una mujer que iba con su hijo

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OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESs) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mieres ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de una pareja (hombre y mujer), detenida por el robo con violencia e intimidación a una mujer, que iba acompañada de su hijo de dos años, el pasado día 3 en Figaredo, en el municipio asturiano de Mieres.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga de los detenidos, dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los investigados, e igualmente riesgo de que atenten contra bienes jurídicos de la víctima.

El Tribunal, de acuerdo con la petición del Ministerio Fiscal, acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de ambos.

La víctima denunció que el pasado día 3, sobre las 22.30 horas, caminaba con su hijo de 2 años junto al polideportivo de Figaredo, cuando fue abordada por los detenidos.

El investigado presuntamente le propinó una patada en el pecho que la tiró al suelo, y tanto él como la detenida comenzaron a darle más patadas y a pisarla. A continuación, se marcharon corriendo, llevándose la cartera de la mujer, que contenía 240 euros, y le rompieron su teléfono móvil, según los datos de los que se dispone en este momento de la investigación del procedimiento. En un momento en que el detenido presuntamente le pisaba la cabeza, la amenazó para que no denunciara.