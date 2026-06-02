El Julián Orbón de Avilés ofrece su concierto de fin de curso el viernes 5 en la Casa de Cultura

Archivo - Conservatorio de Música en el Palacio de Balsera de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón quiere cerrar el curso con un gran concierto abierto al público hasta completar aforo en el Auditorio de la Casa de Cultura. Será este viernes 5 de junio a partir de las 19:30 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, será un concierto con piezas variadas de la música moderna y clásica, y hasta zarzuela. Una cita con el público en la que además de las especialidades instrumentales y la actuación de la Orquesta de Enseñanzas Profesionales de Conservatorio, habrá sitio para la Orquestina y taller de iniciación musical, integrado por los más pequeños con edades que van de 6 a 7 años, pero que ya son capaces de obrar la magia de la música.

Con este concierto, que pone el cierre a la actividad académica, los alumnos demostrarán sus progresos y los conocimientos y destrezas musicales adquiridos en el último curso.

Además ofrece la posibilidad de experimentar el contacto con el público y fomentar la interacción entre el centro, la ciudad y otros agentes culturales.

El Conservatorio de Avilés cuenta con 239 alumnos/as de los cuales 138 cursan Enseñanzas Elementales, 76 Enseñanzas Profesionales y 25 asisten a los talleres de Iniciación Musical. La principal actividad que se lleva a cabo en el Conservatorio, además de la propia docencia, es la relativa a los conciertos de alumnos que están presentes tanto en el centro, como en la inmensa mayoría de entidades, instituciones y organismos de la ciudad.