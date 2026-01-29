Junceda (Sabadell): "La economía de Asturias depende en exclusiva de cómo lo hagan los empresarios; de nada más"

Foto de familia para el acuerdo entre Sabadell Herrero y FADE - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general adjunto en Banco Sabadell, Pablo Junceda, se ha mostrado este jueves optimista acerca del futuro del tejido empresarial asturiano, al ser preguntado en un acto en Oviedo sobre la situación que percibe de las compañías en este año 2026.

Junceda considera que las empresas asturianas están hoy "reforzadas", "muy centradas" y "profesionalizadas", después de haber pasado unos años con diferentes crisis. Parte importante de su éxito, no obstante, dependerá ahora de cómo evoluciones el consumo privado en España y en Asturias.

"Lo tienen todo para que el 2026 sea un gran año para nuestra economía y para ellos, porque al final la economía de Asturias, no nos engañemos, depende en exclusiva de lo que hagan y cómo lo hagan los empresarios de nuestra región; de nada más", ha afirmado el directivo.

Junceda se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas, en el marco de una firma de colaboración en Oviedo entre Sabadel Herrero y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

El acuerdo que han suscrito implica facilitar la financiación de la empresa asturiana. Así, se pondrá en marcha una nueva línea de 200 millones para ea financiación preferente destinada a las empresas asturianas. "Esto implica que cualquier empresa de Asturias integrada o vinculada a FADE va a recibir unas condiciones preferentes en su financiación", ha asegurado Junceda.

El directivo ha explicado que este acuerdo se ha centrado en tres aspectos clave: la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad.

"En el mundo en el que vivimos ya sabemos que salir al exterior es especialmente importante. Otro que es la digitalización, porque en esto todavía tenemos que seguir avanzando mucho. Y luego, por supuesto, seguir cuidando nuestra querida Asturias a través de la sostenibilidad", ha afirmado.

Junceda ha calificado este acuerdo como "una forma muy ilusionante de empezar un año en el ámbito económico, haciendo lo que a nosotros nos gusta hacer en Sábado de Guerrero, que no es otra cosa que apoyar, impulsar y hacer crecer a las empresas asturianas".

Según Junceda, este acuerdo supone un importante impulso para el tejido empresarial asturiano en un momento clave para la recuperación económica de la región. Además, el directivo del Sabadell ha dicho que si la cantidad se agota en unos meses, se reactivará otro importe igual o superior para el mismo fin. "Tenemos capacidad y tenemos ilusión por hacerlos", ha resaltado.