La Junta General acoge una exposición de arte inclusivo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La Junta General inaugura una exposición inclusiva de Fasad en vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad - NACHO VELA

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha acogido este martes la inauguración de la exposición de arte inclusivo ¿Te acuerdas de esta?, organizada por la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad), con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana miércoles. La muestra, instalada en el salón Europa, forma parte de las actividades vinculadas a las Jornadas de Puertas Abiertas del Parlamento asturiano.

Durante el acto, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha invitado a "reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan, promover la inclusión y abogar por un futuro para ellos accesible y equitativo".

Según ha comentado, el Parlamento aspira a convertirse "en un lugar de encuentro, de dignidad y de memoria compartida" y a "sensibilizar a la comunidad parlamentaria y al público en general sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades", así como a "visibilizar la importancia del arte como herramienta de inclusión".

Por su parte, el gerente de la Fundación Fasad, Gonzalo González Espina, ha explicado que con esta exposición "no solo proponía una actividad artística sino que estaba abriendo una puerta personal de cada uno". "Con los cuadros que se exponen en el Parlamento asturiano, ofrecemos identidad, memoria y proceso creativo", ha añadido.

El decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, Celestino Rodríguez, ha expresado su "orgullo por participar en una exposición que nos aporta a los demás para entender mejor la discapacidad". Igualmente se ha felicitado por la participación "de nuestros alumnos con discapacidad en esta que es la casa de la democracia".

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha destacado la importancia de la celebración de un acto que "nos llena de emociones y de memoria". Ha reivindicado el trabajo de la consejería de Derechos Sociales en la Agenda Asturiana de Atención a las Personas con Discapacidad y la Estrategia de Accesibilidad Universal.

Tras los discursos, ha habido un recorrido por la exposición, ubicada en el salón Europa, que consta de 17 obras que reinterpretan canciones populares de la infancia. Además, se ha celebrado un pleno inclusivo en el Hemiciclo del Parlamento asturiano en el que han participado 27 representantes de los centros Fasad y 4 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista.