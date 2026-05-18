La Junta General acoge el Pleno infantil del Foro Comunicación y Escuela

Pleno infantil del Foro Comunicación y Escuela en la Junta General. - NACHO VELA - JGPA

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este lunes un pleno infantil con la participación de 46 escolares de 6º de Primaria y de 1º de la ESO de los colegios Jovellanos (Vegadeo), La Paloma (Castropol), el CRA Ría del Eo (Vegadeo), el CRA Oscos (Santa Eulalia de Oscos) y el IES Elisa y Luis de Villamil (Vegadeo).

En la sesión plenaria, los alumnos han debatido proposiciones no de ley sobre "Los valores del Medio Rural en Asturias", que han sido sometidas a votación entre los alumnos. En el pleno, presidido por el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, también han participado los representantes de la Mesa de la Cámara.

La sesión plenaria ha comenzado con una intervención del presidente del Parlamento asturiano, según ha relatado la institución en nota de prensa. Juan Cofiño ha dado la bienvenida en una sesión plenaria "organizada con el esfuerzo de un proyecto como el Foro que es posible gracias al profesorado". Se trata, ha dicho, de "un proyecto educativo que es muy importante" porque ayuda a los escolares a formarse en valores como personas, además de facilitar una inmersión en el mundo exterior, "un plus y una capa adicional" en su formación que aporta otras experiencias como la de estar en la Junta General.

"Las propuestas sobre el medio rural que hoy defendéis en esta Cámara", ha puntualizado el presidente de la Junta, "nos preocupan a todos porque es un entorno amenazado por varios problemas y tenemos que redoblar los esfuerzos. Tenemos que aportar hechos para que el medio rural tenga futuro y vida y para que vosotros tengáis allí vuestro proyecto de vida". "Los diputados y diputadas tomarán nota de vuestras propuestas", comprometió el presidente del Parlamento asturiano.