La Junta General celebra una nueva edición de puertas abiertas

Jornada de puertas abiertas en la Junta General - JGPA

OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias, sede del Parlamento asturiano, permanecerá nuevamente abierta al público durante estos días de agosto, en los que se realizarán visitan guiadas.

Quienes visitan la Junta General recorren también las distintas dependencias del Palacio: la Sala Constitución - antiguo salón de plenos-, el Hemiciclo, el despacho de la Presidencia de la Cámara y los diferentes salas y espacios de trabajo del Parlamento asturiano. El Palacio de la Junta General del Principado fue construido en el año 1910 por el arquitecto Nicolás García Rivero en los antiguos terrenos del Convento de San Francisco como sede para la desaparecida Diputación Provincial.

Con motivo del inicio de las visitas este lunes, el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, ha celebrado el éxito de este tipo de jornadas. Así, ha destacado la participación alcanzado en ediciones anteriores, señalando que el año pasaron visitaron el Parlamento cerca de 10.000 personas, lo que demuestra el interés creciente por conocer la sede del Parlamento asturiano más allá de su actividad legislativa y política.

El presidente ha subrayado que, aunque la Junta General es conocida por la actividad que allí se desarrolla, el edificio en sí mismo merece una visita "detenida".

Cofiño ha resaltado especialmente la importancia del patrimonio artístico y arquitectónico del edificio, afirmando que "tiene muchas obras de arte", considerando que la visita a la Junta General "si no obligada, al menos muy conveniente cuando se viene a visitar la ciudad de Oviedo", junto a otros espacios como el Museo de Bellas Artes o la Catedral.

"Cada vez hay visitantes extranjeros de otros países interesados", ha añadido, algo queha vinculado a un "turismo cultural" que se interesa por la historia.