La Junta General reconoce el valor social cultural y educativo del movimiento 'Cincuenter'

Celebración del evento CortoCincuenter - CINCUENTER

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte de Asturias ha aprobado una Proposición No de Ley del PP que insta al Gobierno a reconocer el valor social, cultural y educativo del movimiento 'Cincuenter' en el Principado. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PP, PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y los dos diputados del Grupo Mixto. Vox ha votado en contra.

El diputado José Luis Costillas ha defendido la iniciativa, que pone en valor "el talento, la creatividad y la experiencia de las mujeres mayores de 50 años" y favorece una mayor visibilidad de sus actividades. Entre estas actividades, el parlamentario 'popular' ha resaltado los Encuentros Cincuenter, así como proyectos artísticos como la exposición Fichadas y el cortometraje 'Cincuenter'.

"Esta iniciativa fomenta la igualdad real entre mujeres y hombres; el envejecimiento activo y saludable; la participación cultural y social; la cohesión comunitaria y el reconocimiento del valor social de las mujeres mayores", ha resumido.

Tras las intervenciones de los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares para apoyar la iniciativa, tomó la palabra el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, quien también mostró su respaldo a la iniciativa, aunque puso de manifiesto el "cinismo" del PP por impulsar una propuesta para defender los derechos de las mujeres mientras en otros territorios "no tienen el menor reparo en vender los derechos de las mujeres al mejor postor en sus pactos de gobierno con la extrema derecha".

En la misma línea, la diputada del PSOE Noelia Macías ha respaldado la proposición, pero ha dicho al PP que "la igualdad exige coherencia, respaldar políticas públicas, dotarlas presupuestariamente y sostenerlas en el tiempo", además de "no pactar" con quienes niegan la violencia machista.

El punto crítico con la iniciativa lo ha puesto el diputado de Vox Javier Jové, quien ha calificado de "truño" esta iniciativa y ha acusado a las promotoras del movimiento 'Cincuenter' de querer que los asturianos les "paguen las clases de zumba y de yoga". "La sociedad no les debe nada a ustedes", ha zanjado.