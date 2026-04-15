La Junta General respalda la actualización del mapa de riesgos geológicos y actuaciones en el Corredor del Narcea

Argayo de Casazorrina (Salas). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha apoyado este miércoles las propuestas de Foro para mejorar las conexiones del Suroccidente, en una sesión en la que su portavoz, Adrián Pumares, ha logrado el respaldo unánime de la Cámara en cuestiones relativas a la seguridad viaria y planificación territorial.

En concreto, el Parlamento ha aprobado la actualización del mapa de riesgos geológicos del Principado, la mejora del trazado, firme y señalización del Corredor del Narcea (AS-15), así como la ejecución de las infraestructuras comprometidas en el Suroccidente.

Pumares ha defendido en el Pleno la necesidad de atender el "abandono" del Suroccidente y ha reclamado explicaciones al Gobierno autonómico que lidera el socialista Adrián Barbón por los retrasos en la autovía A-63, una infraestructura que considera clave para la vertebración territorial.

El parlamentario de Foro ha subrayado que esta zona continúa siendo una de las peor comunicadas de Asturias, sin red ferroviaria y con deficiencias en transporte público y en la red viaria autonómica, lo que, ha advertido, tiene efectos directos en el desarrollo económico, el acceso a servicios y la despoblación.

Asimismo, el Pleno ha respaldado la necesidad de reforzar la prevención de riesgos geológicos mediante la actualización del mapa de argayos y la dotación de más medios técnicos y humanos, así como actuaciones urgentes en la AS-15 para mejorar la seguridad sin afectar a la fluidez del tráfico.

También ha salido adelante la exigencia de ejecutar las inversiones ya comprometidas en el Suroccidente que aún están pendientes.

Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado en todos sus puntos, ya que los grupos de la izquierda --PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé-- han rechazado exigir al Gobierno de España la culminación de la autovía del Suroccidente hasta su conexión con la red estatal.

Igualmente, ha decaído la propuesta de instar a una auditoría sobre los procedimientos de adjudicación y ejecución de obras públicas en Asturias, en el contexto de las investigaciones que afectan al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, así como a expresiones como "hemos hecho bingo en Asturias", mencionadas durante el debate parlamentario.

El portavoz de Foro ha defendido la necesidad de reforzar la transparencia en la contratación pública y ha resumido la iniciativa en tres ejes: planificación, ejecución y control.