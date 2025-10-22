La Junta General respalda por unanimidad la candidatura de la Universidad Laboral a Patrimonio Mundial de la Unesco

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha aprobado este miércoles, con la abstención de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y el voto en contra de Covadonga Tomé (Grupo Mixto), una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que expresa el respaldo firme de la Cámara a la candidatura de la Universidad Laboral de Gijón para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La iniciativa, defendida por el presidente del PP de Gijón y diputado regional, Andrés Ruiz, considera que esta candidatura representa "una oportunidad histórica" para posicionar a Gijón y a Asturias en el mapa cultural internacional, y califica el complejo como "uno de los conjuntos arquitectónicos y culturales más singulares del país".

Durante su intervención, Ruiz ha subrayado que "debe ser un proyecto para toda la ciudad de Gijón, pero también un activo al servicio de Asturias y un referente nacional e internacional de la cultura y la educación". En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la "unidad política" para que el proyecto "no sea motivo de división, sino de futuro compartido".

La proposición compromete a la Junta General a colaborar activamente en las acciones que fortalezcan y promuevan la candidatura, e insta al Consejo de Gobierno a continuar con las inversiones necesarias para la conservación, mantenimiento y rehabilitación del recinto, con el objetivo de reforzar su integridad patrimonial.

Ruiz ha agradecido el trabajo de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral, a quienes reconoció por "haber defendido antes que nadie el valor histórico, educativo y cultural" del edificio. Asimismo, ha reclamado una mejora en la gestión del recinto, alertando de que "la empresa pública Recrea acumula déficits de gestión desde 2019" y destacando la necesidad de "recuperar espacios emblemáticos como la capilla para el disfrute ciudadano".

La aprobación de esta iniciativa refuerza el respaldo institucional a una candidatura que ya cuenta con el aval del Ayuntamiento de Gijón y del Gobierno del Principado, y que busca consolidarse como uno de los "grandes proyectos" culturales de la región.