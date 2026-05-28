La Junta General tramitará cambios legales para prohibir el acceso a menores de 16 años a espectáculos taurinos

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OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este jueves la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para prohibir el acceso a menores de 16 años a espectáculos taurinos, así como la prohibición de bebidas alcohólicas en esos recintos.

La toma en consideración ha sido respaldada por el PSOE, mientras que PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, han votado en contra, señalando que se trata de una pretensión que va en contra de la libertad.

En concreto, la iniciativa plantea, para los fines mencionados, modificar las leyes del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y la 4/2015, de 6 de marzo, de Atención Integral en materia de Drogas y Bebidas Alcohólicas.