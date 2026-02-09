La Junta de Gobierno aprobará este martes el proyecto normativo de la Ordenanza de Espacios Demostradores

La vicealcaldesa de Gijón y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (dcha), directora de Innovación del Ayuntamiento gijonés, Patricia García, en la Asamblea de la Red de Ciudades por la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado este lunes la aprobación en la Junta de Gobierno local de este próximo martes del proyecto normativo de la Ordenanza de Entornos Demostradores.

Así lo ha indicado este lunes en Madrid, donde ha participado en la Asamblea de la Red de Ciudades por la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso), en la que se ha expuesto el informe de actividad del año 2025, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La aprobación de este proyecto normativo es el primer paso para la aprobación de la Ordenanza Reguladora de Entornos Demostradores para Proyectos de Innovación en el Concejo de Gijón, que aún deberá seguir la tramitación administrativa correspondiente, que incluye el paso a la Comisión de Reglamentos y culminará con su votación en el Pleno municipal.

Desde el Consistorio gijonés se ha recordado que los entornos demostradores son espacios de la ciudad que se dejarán a las empresas para que prueben sus nuevos productos y servicios, con la consiguiente facilidad y ahorro con respecto a que tuvieran que buscar esos espacios por su cuenta.

"Va a ser una herramienta clave para convertir la ciudad en un entorno de testeo, de aprendizaje y de colaboración real entre empresas, centros de conocimiento y la propia Administración", ha resaltado Pumariega sobre la futura Ordenanza.

"Es un texto normativo, pero va más allá del marco jurídico: es una declaración de intenciones real para facilitar la innovación y generar nuevas oportunidades en el tejido empresarial gijonés", ha agregado.

Los trabajos cofinanciados con ayudas de la Red Innpulso como pasos previos a la puesta en marcha de la Ordenanza son la creación de la imagen corporativa de marca y su despliegue a medios físicos y virtuales; la creación de un mapa virtual e interactivo de la ciudad que recoge todos los espacios demostradores y sus características; y la creación de un recurso de realidad aumentada que se acompaña de un elemento físico como ejemplo de espacios y oportunidades que la ciudad brinda al testeo.