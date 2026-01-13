La Junta muestra "la relevancia de las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino asturleonés"

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el director de la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León, Vicente Carvajal presentaron este martes la iniciativa 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León'. - NACHO VELA

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el director de la Academia de las Artes, Letras y Ciencias de León, Vicente Carvajal presentaron este martes la iniciativa 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León', organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, con la colaboración de la Junta General del Principado. A través de una exposición, conferencias y lecturas, esta iniciativa pretende divulgar "la relevancia de las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino asturleonés", dado "el carácter pionero y la trascendencia de sus enunciados en las reglas de convivencia que alcanzan nuestros días".

Durante el acto de presentación el presidente del Parlamento asturiano explicó que los motivos de la colaboración "se deben a que la Academia, con esta gran exposición, ha querido iniciar en Asturias el periplo de esta muestra por la proximidad geográfica, histórica y cultural del Reino de León".

"Porque el Reino de León no es otra cosa que la continuidad de los primeros reinos astures, con el traslado de la capital de Oviedo a León", dijo.

Asimismo, el presidente del Parlamento asturiano argumentó que "el acierto de la Academia en difundir los Fueros y los Decreta porque han sido fundamentales en la construcción de la estructura del Estado de España".

En este sentido, recordó que fue Alfonso V quien en el año 1017 convocó la curia regia, en cuya asamblea se aprobaron los Fueros de León, "que supusieron positivizar el Derecho y se establecen garantías básicas en relación con la organización judicial. También tenía vocación de extensión en el tiempo y en el territorio".

Con Alfonso IX, subrayó Juan Cofiño, se aprobaron los Decreta en el año 1188, "que son los antecedentes del Derecho Constitucional porque hacían participar al pueblo. Se sometía al control democrático el poder político, el poder del Rey". "Tanta importancia tienen los Decreta, que la Unesco los reconoció en 2013 como Patrimonio Universal de la Humanidad, entendiendo que era el antecedente del actual sistema parlamentario".

Por su parte, Vicente Carbajal ha insistido en que la idea de iniciar en Asturias el periplo de la exposición sobre las "Leyes pioneras del Reino. Asturias-León", se explica porque "hay un hermanamiento histórico entre Asturias y León, y porque también siempre ha habido una conexión natural e importante entre Asturias y León".

"El Reino produce una serie de normas legislativas que son el armazón de los distintos Estados", ha valorado el director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León". Carbajal ha insistido en que "el Fuero Juzgo es la base, hasta el siglo XIX y XX, del Derecho Penal, de ahí su trascendencia".