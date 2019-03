La Junta de Portavoces amplía al día 20 el plazo para presentar candidaturas a la renovación de la Sindicatura

Publicado 11/03/2019 13:35:39 CET

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del parlamento asturiano, a propuesta del Grupo Socialista, ha acordado por unanimidad ampliar al día 20 de marzo, a las 14.00 horas, el plazo de presentación de candidaturas para la renovación de los tres síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado. De esta forma, la votación de elección de los nuevos síndicos pasa al pleno del día 29, la última sesión de la legislatura.

Al término de la reunión, el portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez ha indicado a los medios que este lunes a las 14.00 horas terminaba el plazo inicial para presentar la candidatura de los tres síndicos y "no había el acuerdo necesario como para que hubiera una propuesta que, realmente, consiga la mayoría necesaria para ser votada en un pleno".

"Tiene que haber una propuesta que, realmente, tenga esa mayoría de 27 parlamentarios, mínimo, para salir adelante. Si no, da igual hacer propuestas que no, si no se consigue esa mayoría", ha explicado.

Según el portavoz socialista "no es cuestión de problema de nombres" sino de alcanzar "acuerdos, como en cualquier otra cosa", ya que en la Junta General están representados "seis grupos parlamentarios". "Para alcanzar una mayoría se requiere alcanzar acuerdos y a día de hoy no lo hay, por eso se pide una ampliación de plazo", ha argumentado.

La portavoz parlamentaria del PP, Mercedes Fernández, ha apuntado no tener "ni idea" del motivo por el que el PSOE ha propuesto una ampliación del plazo. "Parecían agobiados", ha dicho en referencia a los socialistas, señalando que todos los grupos aceptaron la propuesta.

Desde Podemos, la portavoz adjunta Lorena Gil ha comentado que desconoce la causa de la ampliación, si se debe a una "falta de propuesta" por parte del PSOE o a otras causas. Sí ha requerido, al respecto del proceso de renovación del órgano de control externo del Principado, que sea "transparente" y se propongan "profesionales independientes".

La portavoz de Foro, Carmen Fernández, se ha limitado a decir que no ve problema en prolongar la fecha de presentación de candidaturas para que se alcance un acuerdo de renovación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, dijo que le "sorprende" la petición de prórroga preguntándose si no hay candidatos "a estas alturas" y reiterando la propuesta de su formación de utilizar un sistema de selección "más avanzado" que tenga en cuenta criterios de "mérito y capacidad".