La junta rechaza una propuesta de Vox sobre los cribados de cáncer que la izquierda tacha de "mezcla de disparates"

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha rechazado este jueves en comisión una proposición no de ley de Vox, que con más de una decena de medidas con las que, en palabras de su diputada Sara Álvarez, se "intentaba que se incorporen los mecanismos adecuados para garantizar que el desastre de los cribados de cáncer no vuelva a repetirse". Los grupos de izquierdas han tildado la iniciativa de "mezcla de datos erróneos y bulos, disparates y de ejemplo de desconocimiento".

Entre esas medidas se proponía llevar a cabo una auditoría integral del sistema regional de salud que permita detectar cualquier tipo de fallo en el cribado del cáncer y que sea solucionado de forma inmediata; asegurar protección, acompañamiento y no desatención durante todo el proceso de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix y confirmación diagnóstica o remitir a la Cámara, en el plazo máximo de treinta días, un informe exhaustivo sobre la situación actual de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en el Servicio de Salud autonómico.

Implantar mecanismos de notificación activa; condenar la nefasta gestión de los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE en materia sanitaria; implementar de forma inmediata un aumento de medios y personal o hacer una auditoría integral del sistema regional de salud que permita conocer con total transparencia sus carencias y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para revertirlas, eran otras de las medidas propuestas.

Pero Vox, también pedía reconocer que la división del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas sanitarios diferentes ha sido un grave error que ha propiciado un sistema ineficiente que genera profundas desigualdades y que pone en riesgo la atención sanitaria de los asturianos así como Instar al Gobierno de la nación a avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud y a la creación de una bolsa interterritorial nacional de cobertura de servicios médicos.

Desde el PP, Pilar Fernández Pardo indicó que "ven que la intención de Vox es buena en lo referente a los cribados, cómo mejorar los cribados de diferentes tipos de cáncer, cómo pretende también que se incremente el número de profesionales en nuestra comunidad autónoma, todo para mejorar la asistencia y, en este caso, la prevención".

No obstante considera el PP que en la iniciativa "se mezclan asuntos y competencias dentro de esta proposición o de ley" y además no comparten algunas de las propuestas por lo que han optado por la abstención.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDAS

El diputado del PSOE, Jacinto Braña, ha acusado a Vox de presentar una proposición que hace "una mezcla de datos, de bulos y que denota un desconocimiento total y absoluto sobre lo que supone la política de prevención del cáncer, no sólo ya en Asturias, sino a nivel europeo.

"Nos llama la atención lo inconexo y lo disparatado de las propuestas que se recogen en la iniciativa", ha dicho el diputado socialista.

El diputado de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, ha indicado que la propuesta de Vox surge "al calor del escándalo del cribado de cáncer de mamá en el sistema de salud de Andalucía" y ha calificado esta iniciativa como "la proposición del ventilador".

"Ustedes tratan de difundir la idea de que lo ocurrido en Andalucía ha sucedido en todas las comunidades autónomas. Y, miren, eso sencillamente no es verdad. Ya en el último pleno de esta Cámara, la diputada del PP Fernández Pardo utilizó una estrategia similar y aquella estrategia de diluir la responsabilidad de Moreno Bonilla, encendiendo el ventilador, no le salió bien en el pleno a Fernández Pardo y no les va a salir bien tampoco a ustedes", dijo Vegas.

Desde el Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha indicado que dicha propuesta parte de parte de premisas erróneas y además "parece que trata de acusar a los profesionales de desatender o de no acompañar a los enfermos de cáncer".

Tomé ha pedido a Vox que entre en el portal Astursalud donde, "por poner solamente un ejemplo, hay una evaluación detallada sobre los resultados del cribado de cáncer de mama en Asturias en el periodo 2014-2023". "Francamente, no sé qué otro informe necesitan", dijo.