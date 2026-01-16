La Junta de Siero aprueba las licencias de obra de los proyectos subvencionados para eficiencia energética

El Alcalde De Siero, Ángel García, Y El Concejal De Ordenación Y Gestión Urbanística, Vivienda Y Empleo, Javier Rodríguez Morán, Durante La Rueda De Prensa De Este Viernes. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Siero ha aprobado las licencias de obra de los proyectos beneficiarios de las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética de edificios del municipio, dotadas con 4.744.807 euros.

Los proyectos, que incluyen la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios, podrán recibir subvenciones de hasta el 70% del presupuesto, con un máximo de 242.000 euros por actuación. El plazo máximo de ejecución de las obras se extiende hasta junio de 2027.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han informado de que en la sesión de este viernes se concedieron 22 licencias, 20 en Lugones y 2 en Pola de Siero. Uno de los proyectos aprobados provisionalmente en octubre se desistió y fue sustituido por otro expediente en tramitación. Las licencias contarán con bonificaciones de hasta el 95%. El presupuesto conjunto de las actuaciones asciende a 7,3 millones de euros.

García ha afirmado que las obras permitirán "mejorar notablemente" edificios residenciales de más de 40 años, reducir el consumo energético y lograr ahorros en suministros. Por su parte, el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo ha resaltado "la gestión rápida y eficaz" del área de Urbanismo, que permitirá iniciar los trabajos de forma inmediata.

La financiación procede de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias y forma parte del programa de rehabilitación energética del Ayuntamiento, con fondos del Principado y de la Unión Europea - Next Generation EU.

Las ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios con edificios residenciales de al menos 40 años de antigüedad, que destinen un mínimo del 70% de su superficie a uso residencial, y cuyas intervenciones respeten la estética del entorno, mejoren la eficiencia energética y contribuyan a la sostenibilidad urbana.