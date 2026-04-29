El jurado destaca la "impetuosa creatividad" de la cantante y escritora Patti Smith

Jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 durante la lectura del fallo en el hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, reunido en Oviedo y presidido por María Pagés Madrigal, ha acordado conceder el galardón a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith por su "impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

En el acta, el jurado -integrado por Daniel Bianco, Josep Maria Flotats i Picas, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Blanca Gutiérrez Ortiz Blanca Li, Sergio Gutiérrez Sánchez, Pilar Lladó Arburúa, Sheila Loewe Boente, Isabel Muñoz Villalonga, Alfonso Palacio Álvarez, Christina Rosenvinge Hepworth, Teresa Sapey, Cibrán Sierra Vázquez, Eduardo Torres-Dulce Lifante y Juan Antonio Vigar Gutiérrez, actuando como secretaria Estrella de Diego Otero- subraya que Smith, "intérprete de estilo vigoroso", ha plasmado "la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

El texto resalta además que, como escritora, Patti Smith "ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias" y que, "con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones".