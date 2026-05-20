El jurado valora la "cooperación silenciosa" y "estratégica" de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard

1088773.1.260.149.20260520122735 El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 durante la lectura del fallo en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 ha concedido por unanimidad el galardón a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, por "la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras".

Destaca la labor de la bóveda, un banco ubicado bajo el suelo del Ártico creado para salvaguardar la diversidad de cultivos frente a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias que puedan amenazarla.

Liderada por Noruega y basada en un modelo de multilateralismo considerado eficaz, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard reúne la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios. El jurado subraya que esta infraestructura protege también el conocimiento acumulado durante milenios por las distintas culturas agrarias del planeta.

Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad, el jurado ha valorado de forma especial la "cooperación silenciosa" que encarna esta instalación.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, ha estado integrado por Miguel Ballenilla y García de Gamarra, Miguel Carballeda Piñeiro, Ana Covarrubias Velasco, Pedro Duque Duque, Pilar García Ceballos-Zúñiga, Rodrigo García González, Cristina Garmendia Mendizábal, Charo Izquierdo Martínez, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, Pol Morillas i Bassedas, Juan Carlos del Olmo Castillejos, María del Mar Pageo Giménez e Isla Ramos Chaves, presidido por Gustavo Suárez-Pertierra y actuando de secretaria Gloria Fernández-Lomana García.