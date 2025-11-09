Justicia refuerza la seguridad del centro de menores de Sograndio con un nuevo contrato de 2,5 millones

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha formalizado el nuevo contrato de seguridad para el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, que comenzó a operar el pasado 1 de noviembre. El nuevo servicio supone un importante refuerzo presupuestario, con una inversión de 2,5 millones frente a los 1,7 millones del contrato anterior.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, una de las principales novedades es el aumento del número de efectivos, que pasa de 35 a 49 profesionales, lo que supone un refuerzo de 14 personas respecto al contrato anterior.

Además, se modernizarán los medios tecnológicos y materiales disponibles. Entre las mejoras previstas se incluye la ampliación del sistema de videovigilancia mediante la instalación de nuevas cámaras, así como la mejora del sistema de antenas de repetición, lo que permitirá una mayor cobertura para las emisoras y walkies utilizados por el personal de seguridad.

El contrato también contempla la incorporación de un vehículo equipado con mampara de protección, destinado a los traslados autorizados de internos, siempre acompañados por personal del centro.

Esta actuación forma parte de una estrategia integral impulsada por la Viceconsejería de Justicia, que en los últimos meses ha abordado diferentes líneas de actuación en Sograndio. Entre ellas se encuentran la renovación de la dirección del centro, realizada en abril, la actualización de protocolos, el refuerzo de las instalaciones y la redefinición del proyecto socioeducativo.