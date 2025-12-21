Juventudes Socialistas de Asturias exige un Congreso Federal Extraordinario del PSOE tras los casos de acoso

Sergio Llera - JSA

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Juventudes Socialistas de Asturias ha remitido una carta al Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que exige la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario como respuesta política y orgánica a los graves casos de acoso y abuso de poder conocidos en las últimas semanas en el entorno del partido.

La organización juvenil socialista considera que estos hechos han provocado una crisis de credibilidad que obliga al PSOE a actuar con contundencia, ejemplaridad y coherencia con los valores feministas que defiende.

En la carta, Juventudes Socialistas de Asturias afirma que "en el PSOE no puede haber lugar para acosadores, puteros y machistas. Caiga quien caiga" y subraya que "el feminismo no es una opción para las y los socialistas".

Desde JSA advierten de que los casos conocidos evidencian fallos graves en la capacidad del partido para prevenir, detectar y responder ante situaciones de abuso. En este sentido, la organización recuerda que "cuando una mujer no se siente segura en nuestros espacios, hemos fallado" y que la respuesta no puede limitarse a declaraciones públicas o gestos simbólicos.

El Secretario General de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera, ha señalado que "lo que ha ocurrido es incompatible con los valores del socialismo y exige una respuesta a la altura del momento que estamos viviendo". En su opinión, "no basta con condenar ni con pedir perdón; es necesario actuar con responsabilidad política y con valentía orgánica".

Llera ha añadido que "si el feminismo es una seña de identidad del PSOE, tiene que serlo también cuando las cosas se ponen difíciles", y ha defendido que "mirarse hacia dentro no debilita al partido".

Así, ha afirmado que "un Congreso Federal Extraordinario no es una impugnación del liderazgo ni del proyecto político, sino una herramienta para reforzarlos y garantizar que el PSOE esté preparado para seguir gobernando con ejemplaridad".

En la carta remitida a Ferraz, JSA recuerda además que el PSOE "no es una formación política más" y que para la juventud y la clase trabajadora "sigue siendo la diferencia entre avanzar o retroceder". Por ello, alertan de que la gravedad de los hechos conocidos no solo afecta al partido, sino que puede erosionar la confianza social en un proyecto político imprescindible para seguir avanzando en derechos, igualdad y justicia social.

La petición del Congreso Federal Extraordinario fue aprobada en el Consejo Autonómico de Juventudes Socialistas de Asturias, órgano que reúne a la Comisión Ejecutiva Autonómica, a los secretarios y secretarias generales de las agrupaciones locales y a cargos públicos de la organización.

Desde JSA han anunciado que defenderán esta posición en los órganos autonómicos de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y esperan que Juventudes Socialistas de España marque una posición clara y firme en esta misma línea, situando el feminismo, la lucha contra el acoso y la ejemplaridad política en el centro de la respuesta del socialismo.