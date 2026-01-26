Un juzgado obliga a AENA a restablecer el servicio de ambulancia en el aeropuerto de Asturias

Archivo - El secretario general de UGT Servicios Públicos Asturias, Alberto del Valle, y el responsable del Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias, Javier Francisco Álvarez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 1 de Avilés ha estimado la demanda presentada por UGT Asturias contra AENA, declarando que la empresa debe garantizar el traslado urgente a centros sanitarios de sus trabajadores en caso de enfermedad súbita o accidente y ordena a la compañía restablecer de forma inmediata el servicio de ambulancia en el aeropuerto de Asturias.

En la sentencia, la magistrada considera que la retirada de la ambulancia de las instalaciones aeroportuarias, efectiva desde el 1 de mayo de 2025, incumple el convenio colectivo del grupo AENA, que obliga a garantizar el traslado urgente de los trabajadores accidentados o lesionados a centros sanitarios próximos.

El fallo rechaza que el acuerdo de coordinación firmado en abril de 2016 entre el aeropuerto de Asturias y el Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) supla dicha obligación, al entender que se trata de un acuerdo de coordinación general que no garantiza tiempos de respuesta ni disponibilidad efectiva para el personal de AENA.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).