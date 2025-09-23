Juzgan a una pareja acusada de estafar a una vecina de Gijón con falsas operaciones inmobiliarias

La Acusación Pública pide que la pena de cárcel para el hombre se sustituya por expulsión del país

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de una pareja acusada de estafar a una vecina de Gijón con falsas operaciones inmobiliarias.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral está señalada para este miércoles, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, a las 10.00 horas.

De acuerdo al relato fiscal, los acusados, uno de ellos nacido en Venezuela en 1975, sin arraigo en España, y ella, nacida en Oviedo en 1974), en agosto de 2023, hicieron creer a la víctima que iban a realizar unas obras de reforma en su piso, en Gijón, y realizar después las gestiones oportunas para venderlo.

La mujer accedió y les pagó, sin que los acusados llegaran a firmar ningún documento contractual. Además, en octubre de ese mismo año, le aseguraron de nuevo que se encargarían de los trámites necesarios para que la víctima comprara el piso en el que vivía en régimen de alquiler, por lo que volvieron a requerirle una suma de dinero.

El perjuicio total ocasionado ascendió a 14.750 euros, que los acusados incorporaron a su patrimonio personal sin haber hecho ninguna gestión de las apalabradas con la mujer.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 74 del Código Penal y solicita que se condene a cada uno de los acusados a dos años y medio de prisión.

Asimismo, pide que la pena de cárcel que se imponga al acusado sea sustituida por su expulsión del territorio nacional durante seis años y que sea ingresado en un centro penitenciario en tanto cuanto se ejecutan los trámites de la expulsión.