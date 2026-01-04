La Laboral acoge el 29 de enero la entrega de la primera edición de los Premios 'WeLoveGijón'

Premios Welovegijón. - WELOVEGIJÓN.

OVIEDO/GIJÓN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 29 de enero en el Teatro de La Laboral a las 19.00 horas se entregarán los galardones de la primera edición de los Premios 'WeLoveGijón' que nacen con el objetivo de "dar visibilidad y poner en valor el compromiso de personas, empresas e instituciones con la ciudad de Gijón, para hacerla más atractiva, habitable, solidaria y sostenible".

Además, según informan desde la organización de los premios, los mismos también buscan reconocer a todos aquellos gijoneses a los que les ha tocado emigrar y actualmente está desarrollando su actividad profesional fuera de la ciudad.

Impulsados por la Agencia La Playa, estos premios forman parte de una iniciativa de "la sociedad civil ajenos cualquier vinculación política, son de carácter independiente y sin ánimo de lucro". Así, lo que buscan es "reconocer el esfuerzo de todos aquellos que innovan, que emprenden y que con su granito arena transforman la sociedad con el objetivo de lograr un mundo mejor y más sostenible".

Para ello ha sido un jurado en el que han participado 32 personas de distintos perfiles profesionales los que han decidido estos galardones que se dividen en 6 categorías: Empresa, innovación y emprendimiento; Comercio local y hostelería: tradición y excelencia; Arquitectura, construcción y mejora del entorno; Compromiso social y comunitario; Proyección nacional e internacional y Premio especial a toda una trayectoria.

JORNADA PREVIA DE DEBATE

Ese mismo día en la Antigua Escuela de Comercio de Gijón y como antesala de la gala de entrega de premios, tendrá lugar una jornada de debate sobre uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos: la vivienda. Bajo el título 'El problema de la vivienda en Gijón: su repercusión en la empresa y el comercio', esta jornada contará con la participación, entre otros expertos, del actual subdirector general de política y ayudas a la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Anselmo Menéndez, el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, y la presidenta de FADE, María Calvo.

Esta jornada de debate se celebrará en horario de 9.30 a 13.00 horas en el salón de actos de la Antigua Escuela de Comercio de Gijón, y es necesaria la inscripción previa.