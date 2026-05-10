Laboral Cinemateca celebra diez años de apoyo al cortometraje asturiano

Archivo - Cartel de la nueva edición de 'Laboral Cinemateca Cortos' - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Laboral Cinemateca cumple diez años de apoyo al sector cinematográfico asturiano a través del programa Laboral Cinemateca Cortos, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte destinada a la promoción y difusión de cortometrajes realizados en Asturias.

El programa, puesto en marcha en 2016, ha incorporado en esta década un total de 65 cortometrajes regionales a su catálogo de distribución, facilitando su presencia en festivales y certámenes nacionales e internacionales como Clermont-Ferrand, Málaga, Seminci, FICX, Locarno, Oberhausen o Brest.

Entre los primeros trabajos distribuidos por la iniciativa figuran No jungle!, de Carmen Menéndez; Agostu, de Diego Llorente; y Negrea, de Juan Luis Ruiz. El catálogo ha promocionado también otros títulos asturianos como Ciruela de agua dulce, Ane, Beyond the glacier, Campolivar, La diva, mi abuela y yo o Portales.

Laboral Cinemateca ha abierto este viernes una nueva convocatoria para productores y directores asturianos interesados en incorporar sus trabajos al catálogo de distribución.