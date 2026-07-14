La Laguna 2026 arranca este fin de semana en El Entrego con Nuberu, Los Berrones y cuatro días de fiestas

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OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha presentado este martes la programación de las Fiestas de La Laguna 2026, que se celebrarán en El Entrego entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio con conciertos, verbenas y actividades culturales y de ocio para todos los públicos.

Según ha informado el Consistorio, las celebraciones comenzarán el viernes con el acto inaugural en el Teatro Municipal, a partir de las 18.30 horas. La apertura incluirá el pregón a cargo del exprofesor del IES Virgen de Covadonga y artista plástico César Miranda Torre, la actuación del Coro San Andrés y una verbena a medianoche.

La jornada del sábado contará con un mercado artesanal, el XX Alcuentro Nacional de Modelismo Naval y Radiocontrol del Nalón y la actuación de Los Berrones. Además, el Teatro Municipal acogerá a las 19.30 horas un concierto de Nuberu, coincidiendo con el descubrimiento de la placa que dará nombre oficial al espacio escénico.

El domingo continuarán las actividades con una nueva jornada dedicada al modelismo naval, una concentración de motos en el parque de La Laguna y la tradicional carrera de cintas a caballo en el parque Inglés. La programación incluye también el reparto del bollo y el vino y la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial en la carpa.

Las fiestas concluirán el lunes con la gira por los chigres de la localidad, una fiesta de la espuma en el parque de La Laguna, un espectáculo de fuegos artificiales en el parque Inglés y la última verbena, amenizada por el Grupo Beatriz.