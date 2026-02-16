Lanero (UGT) aplaude la creación de empleo que generará Costco en Asturias

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha aplaudido la creación de empleo que supondrá la aprobación de Costco como Proyecto de Interés Estratégico en Asturias. "Valoramos positivamente que se generen más de 200 puestos de trabajo con la llegada de Costco, que además anuncia salarios bastante por encima de la media del sector", ha dicho.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Fernández Lanero ha señalado que esta proyección de empleo "tiene que servir de ejemplo para que el resto de las empresas de este sector sigan ese camino de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores".

Ha subrayado Lanero que esta valoración "no es incompatible" con la protección al pequeño comercio y ha instado a las administraciones a dotar de más recursos económicos al sector para que pueda afrontar las nuevas formas de consumo.