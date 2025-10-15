Lanero (UGT) critica al Gobierno por ser "parte del problema" en el peaje del Huerna y pide la bonificación del 100%

Archivo - El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, antes de participar en una jornada del sindicato en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha criticado este miércoles al Gobierno de España y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por "empeñarse" en "no formar parte de la solución y convertirse en parte del problema" en la problemática en torno al peaje del Huerna (AP-66).

En unas declaraciones a los medios al término del debate en el Congreso sobre este asunto, Lanero ha cuestionado a Puente por "pretender defender una prórroga del peaje del Huerna que ha sido siempre muy injusta pero que además ahora mismo es contundentemente ilegal".

Fernández Lanero ha apelado directamente al ministro Óscar Puente para que "aproveche esta oportunidad única de marcar una diferencia con el Partido Popular, que fue quien prorrogó este peaje del Huerna", y bonificarlo al 100%, de manera que se edvuelva "la dignidad" a los asturianos.

Las declaraciones de Lanero llegan después de que el ministro Puente alertase en el Congreso de las "connotaciones jurídicas y económicas" que podría suponer la liberalización del peaje del Huerna (AP-66). En sede parlamentaria, Puente ha reivindicado las actuales bonificaciones y se ha mostrado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad en la decisión que tomó el Gobierno del PP de ampliar la concesión.