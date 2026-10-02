Lanero (UGT) reclama un pacto de Estado para construir vivienda pública

Archivo - El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado este viernes un pacto de Estado para impulsar la construcción de vivienda pública con objetivos anuales y financiación definida, al tiempo que ha advertido de que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema laboral de primer nivel y ha asegurado que no se descarta ningún escenario de movilización, aunque ha rechazado hablar "alegremente" de una huelga.

Fernández Lanero se ha pronunciado en estos términos ante la posibilidad de que el Parlamento rechace los decretos de vivienda, una situación que, a su juicio, evidenciaría que los partidos políticos no están pensando en los jóvenes ni en los ciudadanos, sino en el efecto de las medidas sobre los activos financieros.

"Hoy la vivienda es un activo financiero, es un bien de lujo", ha señalado, antes de defender que el acceso a una vivienda constituye un derecho constitucional.

El dirigente sindical ha reclamado un acuerdo entre partidos y administraciones que permita desarrollar un plan de construcción de vivienda pública durante los próximos diez años, con compromisos concretos sobre cuántas viviendas se construirán cada año, dónde se ubicarán y qué recursos se destinarán.

A su juicio, la política de vivienda debe combinar el incremento de la oferta pública con medidas para movilizar las viviendas vacías mientras se ejecutan las nuevas promociones, un proceso que ha estimado que podría prolongarse entre cinco y diez años.

En este sentido, ha propuesto que el Principado cree un Servicio Público de Intermediación en materia de vivienda, similar al existente en Navarra, para intervenir en los conflictos relacionados con los alquileres, las renovaciones de contratos y los desperfectos en los inmuebles.

El objetivo, ha explicado, sería ofrecer seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los inquilinos, evitando situaciones de abuso y facilitando que las viviendas vacías salgan al mercado del alquiler.

Fernández Lanero también ha defendido que las viviendas públicas mantengan siempre esa condición, tanto en alquiler como en compra protegida, y ha criticado que durante anteriores etapas de gobierno se haya permitido que parte del parque público perdiese su protección.

POSIBLE ADELANTO DE ELECCIONES

Preguntado por la posibilidad de convocar elecciones generales si no prosperan los decretos, el secretario general de UGT Asturias ha señalado que no ve sentido a celebrar elecciones sin un objetivo político definido.

"Las elecciones se convocan con un objetivo, que es mejorar la vida de las personas", ha afirmado, antes de reclamar a los partidos que aspiran a gobernar que concreten sus propuestas en materia de vivienda.

En este sentido, ha cuestionado que las formaciones que anuncian su rechazo a los decretos no hayan detallado cuántas viviendas públicas construirían, dónde, con qué financiación y qué cambios legislativos impulsarían para agilizar su ejecución.

"Decir que hay que hacer más vivienda lo llevamos diciendo hace años. ¿Qué vas a hacer cada año? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuánto dinero vas a poner?", ha planteado.

Asimismo, ha expresado sus dudas sobre las propuestas laborales que atribuye a los partidos de la derecha que aspiran a gobernar, entre ellas eliminar los comités de empresa en compañías de menos de 250 trabajadores o permitir que las mutuas gestionen las altas y bajas laborales.