Langreo celebra un acto de homenaje a 27 vecinos centenarios el próximo sábado 16 de mayo

Ayuntamiento de Sama, Langreo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Langreo celebrará el próximo 16 de mayo un acto de reconocimiento a las personas mayores del concejo que han alcanzado o están próximas a cumplir los cien años.

Según ha informado el consistorio, un total de 27 personas serán homenajeadas. De ellas, 21 participarán en el encuentro previsto en la Casa de la Cultura Escueles Dorado, mientras que el resto recibirán el reconocimiento en sus domicilios, respetando su voluntad.

El concejal de Derechos Sociales, David Fernández Rodríguez, ha señalado que la cita servirá para "agradecer y reconocer el esfuerzo y la memoria de quienes han construido el Langreo que hoy conocemos".

El acto, programado para las 12.00 horas del sábado 16 de mayo, contará además con una actuación musical.