Langreo concede el Premio a la Vida 2025 al Copinh, organización fundada por Berta Cáceres

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo entregará el Premio a la Vida 2025 al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (copinh), fundado y coordinado por la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. La gala tendrá lugar el 20 de febrero con un programa institucional y cultural que destacará la trayectoria del colectivo y su compromiso con los derechos humanos y la defensa del territorio.

El jurado ha valorado la candidatura del Copinh por ser "un referente internacional en la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del medio ambiente". La labor de Berta Cáceres y del movimiento que impulsó ha traspasado fronteras, como reflejan la película de Katia Lara Berta soy yo, cuando el río suena y la canción Me acuerdo del agua, interpretada por Anabel Santiago y Xulio Arbesú.

Tras el asesinato de Cáceres, el Copinh continúa su labor, reafirmando su compromiso de "caminar con los pueblos por su emancipación" y de "seguir defendiendo el agua, los ríos, los bienes comunes de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas".

El Premio a la Vida reconoce la labor de personas u organizaciones destacadas en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos y la solidaridad, poniendo en valor el compromiso con la justicia social, la cooperación al desarrollo y la memoria.