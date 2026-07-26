Langreo convoca ayudas para estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores para el curso 2026/2027

LANGREO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a estudiantes que vayan a cursar estudios de grado universitario o enseñanzas artísticas superiores durante el curso académico 2026/2027.

Pueden optar a estas ayudas las personas empadronadas en Langreo con una antigüedad mínima de dos años, siempre que la unidad familiar resida en el municipio durante el curso académico 2026/2027 y cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a quienes cursen estudios conducentes a la obtención de un título oficial de grado universitario o de enseñanzas artísticas superiores, quedan excluidos de la convocatoria los estudios de doctorado, máster, especialización, títulos propios de las universidades y cualquier otra formación de posgrado.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de octubre. Toda la información relativa a la convocatoria, las bases y la documentación necesaria para formalizar la solicitud se encuentra disponible en la página web y en los canales oficiales del Ayuntamiento de Langreo.