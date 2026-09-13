Langreo prepara la restauración de la Fuente de la Samaritana y su regreso a su ubicación original. La restauradora Sara González recoge muestras de la pintura de la figura del ángel para analizar los materiales y las distintas capas que conserva. - LANGREO

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado los trabajos previos para restaurar la Fuente de la Samaritana, un elemento histórico de Sama catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de recuperar también su ubicación original en el Parque Dorado.

Esta semana, la restauradora Sara González ha recogido muestras de la pintura de la figura del ángel para analizar los materiales y las distintas capas que conserva la pieza y determinar el procedimiento más adecuado para su restauración. La fuente data de 1904 y originalmente se encontraba en la zona central del Parque Dorado, frente al quiosco de la música.

La fuente perdió con el tiempo su configuración y ubicación originales y fue trasladada a uno de los extremos del parque, donde permanece actualmente. El Ayuntamiento dispone ya de un proyecto para devolverla a su emplazamiento histórico y recuperar parte de la configuración original de este espacio.