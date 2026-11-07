Langreo reclama al Principado que repare los viales municipales afectados por las obras del corredor del Nalón

LANGREO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha exigido al Gobierno del Principado de Asturias que repare los desperfectos ocasionados en las vías municipales por el incremento del tráfico durante las obras de reparación del puente atirantado del corredor del Nalón, así como que cumpla su compromiso de acondicionar la calle José Álvarez Valdés.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, los trabajos en esta infraestructura han obligado a modificar los recorridos habituales de circulación y a desviar parte del tráfico hacia carreteras y calles de titularidad municipal, lo que ha incrementado la presión sobre unos viales que no están diseñados para soportar de forma continuada ese volumen de vehículos, especialmente de tráfico pesado.

Ante esta situación, el equipo de gobierno considera que el Principado debe asumir las actuaciones de reparación que correspondan y hacerse cargo de los daños derivados de una intervención de ámbito autonómico.

"El municipio ha colaborado durante el desarrollo de las obras y ha asumido las consecuencias de los cambios en la circulación, pero entiende que esa colaboración no puede traducirse en que Langreo tenga que hacerse cargo de los desperfectos ocasionados por una intervención de ámbito autonómico", señalan en la misma nota de prensa.

La reclamación incluye también la calle José Álvarez Valdés, cuyo acondicionamiento ya había sido comprometido por el Principado y sigue pendiente de ejecución.

El equipo de gobierno local señala además que la mejora de las comunicaciones y de las infraestructuras debe ir acompañada del mantenimiento y la conservación de las vías afectadas por los trabajos que se están realizando. "No se trata únicamente de reparar los desperfectos, sino de garantizar unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad y evitar que los costes de estas intervenciones terminen repercutiendo en el ámbito municipal", concluye.